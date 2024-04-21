Сингапур объявил о переходе на четырехдневную рабочую неделю

СИНГАПУР (ИА Реалист). Власти Сингапура обнародовали директиву, которая позволяет работникам требовать с 1 декабря четырехдневную рабочую неделю, больше дней работы на дому и график работы в шахматном порядке.
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