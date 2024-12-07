Специальная теория относительности: революция в понимании пространства и времени

Два постулата СТО: В основе СТО лежат два фундаментальных постулата: 1. Принцип относительности: Законы физики одинаковы во всех инерциальных системах отсчета (системах, движущихся равномерно и прямолинейно друг относительно друга).
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