Российские средства ПВО успешно уничтожили 36 украинских беспилотных самолетов над Черным морем и Крымом Елена ВайленкоВ ночь на воскресенье, 29 октября, силы противовоздушной обороны России совершили успешное пресечение попытки киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории России.
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