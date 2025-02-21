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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Radeon RX 9070 XT до 48 % быстрее RX 7800 XT в просочившемся тесте Furmark 4K Приближающийся за...

Radeon RX 9070 XT до 48 % быстрее RX 7800 XT в просочившемся тесте Furmark 4K Приближающийся за...

Radeon RX 9070 XT до 48 % быстрее RX 7800 XT в просочившемся тесте Furmark 4KПриближающийся запуск AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, наконец, не за горами, и похоже, что утечки производительности набирают обороты, и уже появились краткие данные о мощности RX 9070 и RX 9070 XT.

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