Radeon RX 9070 XT до 48 % быстрее RX 7800 XT в просочившемся тесте Furmark 4K Приближающийся за...

Radeon RX 9070 XT до 48 % быстрее RX 7800 XT в просочившемся тесте Furmark 4KПриближающийся запуск AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, наконец, не за горами, и похоже, что утечки производительности набирают обороты, и уже появились краткие данные о мощности RX 9070 и RX 9070 XT.