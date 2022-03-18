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В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже видеокарт на сумму около 2 млн рублей

В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже видеокарт на сумму около 2 млн рублей

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.о. Подольск в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое мужчин в возрасте от 24 до 29 лет, подозреваемых в совершении кражи.

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