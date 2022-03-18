В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже видеокарт на сумму около 2 млн рублей

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.о. Подольск в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое мужчин в возрасте от 24 до 29 лет, подозреваемых в совершении кражи.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- В главной базе Северного флота прошла акция в поддержку российских военнослужащих
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
Свежие комментарии