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Мировое обозрение

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«Дошел до настоящей глупости»: Трамп переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка» и допустил переименование океанов

«Дошел до настоящей глупости»: Трамп переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка» и допустил переименование океанов

Трамп подписал указ. Озеро Онтарио стало «озером Америка». Это не шутка и не опечатка. 27 августа президент США официально переименовал водоем на границе с Канадой в одностороннем порядке.

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