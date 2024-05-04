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Роман Савосин: «В этом году услышал много положительных отзывов о моих программах и прогрессе. А вот с хейтом вообще не сталкивался»

– Доволен сезоном и считаю, что на данный момент он стал лучшим в моей карьере. Я почувствовал, что перезапустил карьеру.

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