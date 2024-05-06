Һава торышы үзгәрә: https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanda-bugen-yangyr-yavacak-ham-0-gradus-salkyn-bulacak-5887151.
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Һава торышы үзгәрә: https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanda-bugen-yangyr-yavacak-ham-0-gradus-salkyn-bulacak-5887151.