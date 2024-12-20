«Гады, вам Крокуса было мало?». Источники: Бастрыкин мстит за генерала Кириллова – в Москве «перетряхнут» всех мигрантов

NEWS.ru Автор: Александр Плеханов После резонансного убийства начальника войск РХБЗ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова прошли всего сутки, а ФСБ уже отчиталась о задержании первого подозреваемого в совершении теракта.
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Комментарии
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ninikooo Митусова
А тех , кто « противится введению новых нужных Законов» лишать депутатского статуса и гнать поганой метлой из Госдумы- это они виновники того, что в страну миллионами прибывает всякое отребье, а они имеют с этого неплохой « навар». Так что ФСБ лично нужно обратить внимание на тех, кто « против», проверить их счета и лояльность и диаспорам.
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9 час.
Валерий Беседин
Странно... Люди с умным видом пишут о проблеме и путях её решения, не вникнув детали произошедшего. Кроме генерала погиб майор - его помощник. Водитель же остался жив. Т. Е. речь идет о двух погибших и одном пострадавшем.
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9 час.
Андрей
Еще один специалист контразведки и стратегии в ведении боевых действий! Блин! А отчего автор блогером подрабатывает, а не главнокомандующим работает?
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1 час.
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