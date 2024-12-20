«Гады, вам Крокуса было мало?». Источники: Бастрыкин мстит за генерала Кириллова – в Москве «перетряхнут» всех мигрантов

ninikooo Митусова

А тех , кто « противится введению новых нужных Законов» лишать депутатского статуса и гнать поганой метлой из Госдумы- это они виновники того, что в страну миллионами прибывает всякое отребье, а они имеют с этого неплохой « навар». Так что ФСБ лично нужно обратить внимание на тех, кто « против», проверить их счета и лояльность и диаспорам.