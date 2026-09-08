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Дипломатический скандал между Израилем и Западом усилился

Вели­ко­бри­та­ния заяви­ла, что изра­иль­ские посе­лен­цы про­во­дят «этни­че­скую чист­ку» пале­стин­цев на окку­пи­ро­ван­ной тер­ри­то­рии.

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