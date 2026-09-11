«Временный переход к обороне»: военкор оценил положение ВС РФ под Лиманом

Краснолиманское направление сейчас – из тех участков, где ВС РФ, надеюсь, временно перешли к обороне.
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