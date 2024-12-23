Политолог Озер: Трамп и Путин договорятся о приостановке членства Украины в НАТО

При этом процедура входа в ЕС будет ускорена Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе вероятных переговоров в ближайшее время могут достичь соглашения, одним из пунктов которого станет приостановка членства Украины в НАТО на длительный срок, сообщил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.