Русская весна

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США понимают близость поражения Украины, — Макгрегор

США понимают близость поражения Украины, — Макгрегор

США понимают близость поражения Украины и поэтому призывают европейских союзников поставлять Киеву больше военной техники, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

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