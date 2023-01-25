США понимают близость поражения Украины и поэтому призывают европейских союзников поставлять Киеву больше военной техники, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
США понимают близость поражения Украины и поэтому призывают европейских союзников поставлять Киеву больше военной техники, заявил на YouTube-канале Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
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