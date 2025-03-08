НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки

После игры «Вашингтона» с «Детройтом» (5:2 Б) НХЛ назвала новую дату, когда капитан столичной команды Александр Овечкин побьет рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
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