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Царьград

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Профессор Шалала сообщил об интересе иностранных пациентов к Ливану

Профессор Шалала сообщил об интересе иностранных пациентов к Ливану

Председатель профсоюза врачей Ливана, профессор Ильяс Шалала, заявил, что иностранные пациенты продолжают приезжать в Ливан для пластических операций, несмотря на непростую ситуацию с безопасностью.

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