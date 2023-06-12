ВСУ снова нанесли удар пожилым районам Донецка

Обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) подверглись Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 12 июня в своем Telegram-канале.