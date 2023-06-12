smi.today

4 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Я уж думал, что айфончик Димон поумнел со временем. Оказывается, как был идиотом, так им и остался.«Мигрантов на рук...
  • лина любимцева
    ДА ОТГОНИТЕ  уже этих тварей ОТ ДОНЕЦКА!!!Увеличилось колич...
  • лина любимцева
    Только что показывали по телику. Путин вручил награды ребятам, поговорил с ними... Представляю, какие счастливые сейч...РИАН: Путин в гос...

ВСУ снова нанесли удар пожилым районам Донецка

ВСУ снова нанесли удар пожилым районам Донецка

Обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) подверглись Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 12 июня в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх