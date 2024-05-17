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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как выглядит и чем занимается девочка из Барнаула, ставшая "Лучшей моделью мира"

Как выглядит и чем занимается девочка из Барнаула, ставшая "Лучшей моделью мира"

Юная циркачка покорила международный конкурс красоты Тамила Романина / Фото: Виктория Романина / @romanina17 Тамила Романина, ученица цирковой студии "Арлекино", стала победительницей престижного конкурса красоты "Мировая Модель 2024".

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