Овечкин о заброшенной шайбе: в НХЛ каждый гол трудно забить

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в резкой форме ответил на вопрос журналистов на тему того, был ли гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс" самым легким в его карьере.
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