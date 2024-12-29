Овечкин о заброшенной шайбе: в НХЛ каждый гол трудно забить

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в резкой форме ответил на вопрос журналистов на тему того, был ли гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс" самым легким в его карьере.