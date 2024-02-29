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Даже не верится, но правительство стало работать на опережение

Даже не верится, но правительство стало работать на опережение

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Делать ошибки - удел любого человека, который что-то пытается делать. В самих ошибках как в явлении ничего неожиданного нет.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Показуха и не более.... Цены растут на все дожили водка в бутылке не 500 гр. а 450гр. вес продуктов до смеха уже доходит. Уже не только цены но и граммовку приходится смотреть. Нет ни какой политики и защиты населения... Есть только свое личное благосостояние власти и забота о себе любимых... О каком экономике может идти речь, с рекламой спамом не могут решить вопрос. Дожили реклама во время показа фильма занимает времени больше чем сам фильм.... Это уже не ТВ, СМИ сайты стали а рекламные доски...
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2 час.
Михаил Сартин
Нефть - природные богатства и принадлежать должны государству, народу. От этого и танцевать. И не стремиться продать как можно больше, есть еще дети, внуки. Природные богатства и им принадлежат.
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59 мин.
Mихаил Р
Да ничего это не значит и не гарантирует. И в мирные времена, когда мировые цены на нефть поднимались или снижались, цена на топливо росла в обоих случаях. А теперь, во время санкций, обнаружилось ещё, что зависимость от импортного оборудования для нефтяных компаний 50%, а по некоторым категориям 100%.
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31 мин.

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