Даже не верится, но правительство стало работать на опережение

АНГЕЛ АНГЕЛ

Показуха и не более.... Цены растут на все дожили водка в бутылке не 500 гр. а 450гр. вес продуктов до смеха уже доходит. Уже не только цены но и граммовку приходится смотреть. Нет ни какой политики и защиты населения... Есть только свое личное благосостояние власти и забота о себе любимых... О каком экономике может идти речь, с рекламой спамом не могут решить вопрос. Дожили реклама во время показа фильма занимает времени больше чем сам фильм.... Это уже не ТВ, СМИ сайты стали а рекламные доски...