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Банки предотвратили хищения сбережений граждан на 2 трлн рублей

Банки предотвратили хищения сбережений граждан на 2 трлн рублей

Банки защитили от атак мошенников и не допустили хищения 2 триллионов рублей со счетов граждан.В период с января по март этого года банки отразили почти 13,9 миллиона атак кибермошенников, которые намеревались заполучить сбережения, сообщили в пресс-службе Центробанка.

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