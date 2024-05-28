Банки предотвратили хищения сбережений граждан на 2 трлн рублей

Банки защитили от атак мошенников и не допустили хищения 2 триллионов рублей со счетов граждан.В период с января по март этого года банки отразили почти 13,9 миллиона атак кибермошенников, которые намеревались заполучить сбережения, сообщили в пресс-службе Центробанка.
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