Supermicro пополняет свой ассортимент следующей волны ИИ решениями NVIDIA Blackwell Ultra с NVIDIA HGX™ B300 NVL16 и GB300 NVL72 

Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ, облака, хранилищ данных и 5G/Edge, анонсирует новые системы и стоечные решения на базе платформы NVIDIA Blackwell Ultra с платформами NVIDIA HGX B300 NVL16 и NVIDIA GB300 NVL72.