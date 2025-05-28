Дни Усть-Илимского муниципального округа организовали в Законодательном Собрании Иркутской области.Решать задачи территорий — городов, поселков, округов и районов — куда проще и результативнее при всесторонней, в том числе финансовой, организационной поддержке регионального уровня.
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