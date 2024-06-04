ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В Москве пройдет более 150 мероприятий в честь Дня молодежи

В Москве пройдет более 150 мероприятий в честь Дня молодежи

На фестивале выступят 100 лекторов и экспертов День молодежи отпразднуют в Москве. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в последние дни июня по всему городу пройдут спортивные соревнования, конкурсы, мастер-классы, концерты, флешмобы и квесты.

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