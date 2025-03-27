Ушла из жизни певица Мария Цэрнэ

Печальные новости в мире культуры. Ушла из жизни деятель культуры и искусства, певица Мария Цэрнэ. «Деятель культуры и искусства, певица Мария Цэрнэ ушла в мир вечности слишком рано, оставив после себя песню души, любовь ко всему прекрасному и святому на земле, радость и свет, которые она посеяла в наших сердцах.
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