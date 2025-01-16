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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Савелий Коростелев: «Хотелось бы выступать с праймовым Большуновым, его лучшей версией. Чтобы не было отмазок, которые летают в интернете – что мои или других победы ничего не значат»

– В этом сезоне тяжело складываются дела у Александра Большунова, который из-за болезней не выиграл ни одного старта, а часть из них пропустил.

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