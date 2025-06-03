В России в вопросах безопасности больше нет отдаленных территорий – Артюхов

На Ямале будет уделено особое внимание мерам безопасности. Об этом сообщил накануне в ходе специального совещания губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, обсуждая с подчиненными события, случившиеся в выходные в России.
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