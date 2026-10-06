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Новости Липецка

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Елецкий суд обязал вернуть 500 тысяч рублей обманутой женщине

Елецкий суд обязал вернуть 500 тысяч рублей обманутой женщине

Мужчина получил 500 тысяч рублей от женщины, обманутой телефонными мошенниками, и не имел законных оснований их удерживать.

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