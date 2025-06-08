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Грязный Пол: Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора

Грязный Пол: Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора

«Лента.ру» продолжает цикл статей, посвященных роскошной жизни диктаторов и тиранов. В прошлый раз мы вспоминали японского императора Хирохито, который обожал американские мультики, считал себя богом и развязал кровавую войну.

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