И все-таки третья мировая началась: Украина открыто включилась в войну с Ираном

САША ЛЕПАЕВ

ну и кто был прав наши на гав но изошли но удар Ираном не состоялся. при переговорах добились что не будет. вот это и еще одно подтверждение затяжной войны искусственно нашими олигархами и правительством. им нужна затяжная война быстрая победа не нужна. если бы Иран нанес ракетный удар по Киеву все бы пошло не потому сценарию. и война могла бы прекратится очень быстро.