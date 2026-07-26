В Тегеране напомнили Зеленскому, что расстояние до Киевом 1800 километров, то есть значительная часть Украины в зоне досягаемости иранских БПЛА и ракет.
И все-таки третья мировая началась: Украина открыто включилась в войну с Ираном
Комментарии
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Misha Glusch
и че в итоге то?
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1 м.
САША ЛЕПАЕВ
вот и посмотрим кто был прав. будет ответ или нет.
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1 м.
САША ЛЕПАЕВ
ну и кто был прав наши на гав но изошли но удар Ираном не состоялся. при переговорах добились что не будет. вот это и еще одно подтверждение затяжной войны искусственно нашими олигархами и правительством. им нужна затяжная война быстрая победа не нужна. если бы Иран нанес ракетный удар по Киеву все бы пошло не потому сценарию. и война могла бы прекратится очень быстро.
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1 м.
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