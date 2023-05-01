Аргументы недели

98 625 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Тимошевский
    Собрал бы своих"волков" да создал бы ополчение наподобие Минина и Пожарского.Народу он доверяет.А боярам? Решили отси...Рогозин призвал р...
  • Кузя Воробьев (Зяблик)
    Если сшапинцы в финку припрутся,то некролог будет начат слова:" Помню было такая сволочь,звалась финкой..., как живая...Захарова предупре...
  • Samarium
    Надо доверять своему народу...верно сказано...А вот доверяют ли ????Рогозин призвал р...

Экс-депутат Кива о подрыве железной дороги в Брянской области: режим Зеленского устраивает теракты в РФ с целью запугивания людей

Экс-депутат Кива о подрыве железной дороги в Брянской области: режим Зеленского устраивает теракты в РФ с целью запугивания людей

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя произошедший подрыв железной дороги в Брянской области, отметил, что режим украинского лидера Владимира Зеленского организует террористические акты в Российской Федерации с целью запугивания людей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх