Путин посетит юбилейный форум "Деловой России", если ничто не помешает

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял приглашение главы «Деловой России» Алексея Репика посетить юбилейный форум организации и сделает это, если ему ничего не помешает.
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