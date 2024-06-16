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В Грузии попросили Путина отменить визовый режим

В Грузии попросили Путина отменить визовый режим

Страна продолжает держать курс на восстановление отношений с Москвой.Члены грузинской политической партии "Солидарность во имя мира" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить действующий визовый режим между двумя странами.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Насиделись на своих горах. СКОЛЬКО ЛЕТ ЕЗДИЛИ В РОССИЮ, как домой... ( не знали, что такое  шаг- влево, два шага - вправо. И вся Грузия.  В ЕС собрались... НОРМАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НАДО. НО БЕЗВИЗ - НЕТ! Ни под каким видом. Мало нам здесь этого  Азиатского и Кавказского &quot;ДОБРА&quot;... СВЕРХЗАДАЧА - ВЫГНАТЬ ВСЕХ, &quot;веселых и находчивых&quot;, кого Россия века &quot;агрессивно объедала&quot;... Так что - НАЕЛИСЬ МЫ ВАС!... Только в гости, и по делам... Я думаю, все русские с этим согласятся...
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