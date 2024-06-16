В Грузии попросили Путина отменить визовый режим

Evgenija Palette

Насиделись на своих горах. СКОЛЬКО ЛЕТ ЕЗДИЛИ В РОССИЮ, как домой... ( не знали, что такое шаг- влево, два шага - вправо. И вся Грузия. В ЕС собрались... НОРМАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НАДО. НО БЕЗВИЗ - НЕТ! Ни под каким видом. Мало нам здесь этого Азиатского и Кавказского "ДОБРА"... СВЕРХЗАДАЧА - ВЫГНАТЬ ВСЕХ, "веселых и находчивых", кого Россия века "агрессивно объедала"... Так что - НАЕЛИСЬ МЫ ВАС!... Только в гости, и по делам... Я думаю, все русские с этим согласятся...