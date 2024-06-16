Страна продолжает держать курс на восстановление отношений с Москвой.Члены грузинской политической партии "Солидарность во имя мира" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить действующий визовый режим между двумя странами.
В Грузии попросили Путина отменить визовый режим
Комментарии
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Evgenija Palette
Насиделись на своих горах. СКОЛЬКО ЛЕТ ЕЗДИЛИ В РОССИЮ, как домой... ( не знали, что такое шаг- влево, два шага - вправо. И вся Грузия. В ЕС собрались... НОРМАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НАДО. НО БЕЗВИЗ - НЕТ! Ни под каким видом. Мало нам здесь этого Азиатского и Кавказского "ДОБРА"... СВЕРХЗАДАЧА - ВЫГНАТЬ ВСЕХ, "веселых и находчивых", кого Россия века "агрессивно объедала"... Так что - НАЕЛИСЬ МЫ ВАС!... Только в гости, и по делам... Я думаю, все русские с этим согласятся...
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