Развод бывшего российского судьи вызвал подозрения

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска бывшему судье Октябрьского районного суда Новороссийска Манолиса Керасова.
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