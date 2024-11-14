Челябинцу, расправившемуся с беременной на глазах ее четырехлетней дочери, вынесли приговор

Челябинца отправят в колонию за жестокое убийство беременной женщины в присутствии ребенка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал 34-летнего местного жителя в убийстве женщины, заведомо для него находящейся в состоянии беременности, совершенном с особой жестокостью.
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