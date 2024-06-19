Нефть подскочила после атаки по Азову

Цены на нефть немного снизились в ходе торгов в среду, но остались вблизи самого высокого уровня за семь недель, поскольку рынок опасается эскалации геополитических конфликтов, но в то же время существуют риски падения спроса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии