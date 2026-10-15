В барнаульском парке "Изумрудный" неизвестные регулярно опустошают и повреждают кормушки для белок. Волонтеры обеспокоены ситуацией, а ученые предупреждают, что чрезмерная забота о диких животных может навредить не только самим зверькам, но и людям.