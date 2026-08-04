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Daily Moscow

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В Москве назвали лауреатов премии «Здоровое питание — 2026»

В Москве назвали лауреатов премии «Здоровое питание — 2026»

25 июля в Москве состоялась XIV церемония вручения премии «Здоровое питание — 2026». Награды получили компании, которые развивают рынок полезных продуктов, внедряют новые технологии и формируют культуру осознанного потребления.

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