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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Ла Лиги Тебас: «Мбаппе – один из трех лучших игроков мира, а когда он в форме, то становится лучшим. Мы очень гордимся, что он играет за «Реал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил уровень нападающего «Реала»  Килиана Мбаппе . «Нам нужен сильный « Реал Мадрид », у них всегда были отличные игроки.

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