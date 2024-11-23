Администрация президента США Джо Байдена специально провоцирует украинский кризис с целью помешать выигравшему выборы Дональду Трампу перенять бразды правления, рассказал главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, пишет РИА Новости.
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