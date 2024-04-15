Ловись, рыбка, большая и… не штрафная. Как в этом году провести астраханскую рыбалку без последствий

Рыбалка в Астраханской области стремительно набирает обороты. Это можно судить не только по растущему ежедневно в арифметической прогрессии количеству людей с удочками и спиннингами вдоль рек и ериков, но и отчетам контролирующих это дело структур.
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