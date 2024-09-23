Зачем России необходим Миграционный кодекс – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Законы в сфере миграционной политики, которые принимаются и разрабатываются сейчас в России, очень нужны и важны и будут лучше работать, если их объединить воедино в некий Миграционный кодекс РФ, с которым будут знакомить приезжающих в страну людей еще на границе.