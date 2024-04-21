SCMP: В КНР создали РЛС для обнаружения самолётов-невидимок

Ученые из Инженерного университета ВВС в Сианьской провинции Китая создали новую радиолокационную систему, которая позволяет находить в пределах действия скрытые воздушные цели включая самолёт-невидимку F-22 Raptor.
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