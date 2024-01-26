Статусные екатеринбуржцы вспомнили жертв Холокоста, прождав Куйвашева 40 минут. Фото

В главной синагоге Екатеринбурга прошел День памяти жертв Холокоста, куда, помимо рядовых прихожан, пришли мэр Алексей Орлов, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, бизнесмен Михаил Ходоровский («Синара») и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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