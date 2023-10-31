Илон Маск предложил решить конфликт Израиля и Палестины запретом экспорта нута

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в подкасте у американского стендап-комика Джо Рогана в шутку предложил разрешить конфликт между Израилем и Палестиной запретом на экспорт нута, из которого делают традиционную закуску еврейской кухни хумус.
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