Илон Маск предложил решить конфликт Израиля и Палестины запретом экспорта нута

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в подкасте у американского стендап-комика Джо Рогана в шутку предложил разрешить конфликт между Израилем и Палестиной запретом на экспорт нута, из которого делают традиционную закуску еврейской кухни хумус.