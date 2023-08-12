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Милитао повредил колено в матче с «Атлетиком». Защитник «Реала» покидал поле в слезах

Милитао повредил колено в матче с «Атлетиком». Защитник «Реала» покидал поле в слезах

Бразилец вышел в стартовом составе своей команды на матч против «Атлетика» (2:0, второй тайм) и был вынужден покинуть поле на 50-й минуте.

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