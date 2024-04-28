С 1 мая переводить без комиссии в другой банк по СБП можно до 30 млн в месяц

При этом лимит на переводы без комиссии другому человеку останется прежним: 100 тысяч рублей. Также не изменится величина комиссии за перевод сверх этой суммы — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячЛимит переводов через Систему быстрых платежей между своими счетами без комиссии вырастет с 1 мая до 30 млн рублей в месяц.