Дебошир из поезда Москва – Петрозаводск в Новгородской области приговорён к реальному сроку

Об этом сообщила пресс-секретарь Окуловского районного суда Елена Капитонова. Действия Александра Корзинина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса РФ: "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Хулиганство".
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