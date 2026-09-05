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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шаповалов пожаловался судье на стоны Шелтона: «Каждый раз он звучит по-разному»

Денис Шаповалов остался недоволен поведением Бена Шелтона в третьем круге US Open . В середине четвертого сета Шаповалов пожаловался судье на стоны Шелтона во время розыгрышей.

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