😡Потратил всё до копейки: ялтинец нашёл потерянную карту пенсионерки и расплачивался ею в магазинах 63-летняя местная жительница потеряла банковскую карту, а на следующий день в мобильном приложении увидела несколько списаний за покупки на общую сумму более 11,5 тысячи рублей.