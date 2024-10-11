Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белоусов посетил новый Центр перспективных беспилотных технологий

Белоусов посетил новый Центр перспективных беспилотных технологий

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ.

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